فلسطين.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 560 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 560 شخصا بعد تسجيل 5 حالات جديدة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحفي، إن حالات الشفاء ارتفعت إلى 455، بعد تسجيل 3 حالات منها حالة في طولكرم وحالتان في نابلس.

وأضافت الوزيرة أنه بتسجيل حالتي التعافي في نابلس، فإن المحافظة تكون قد انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات، وهي: أريحا والأغوار، طوباس، سلفيت، جنين، قلقيلية، رام الله والبيرة، بيت لحم، طولكرم.

وقالت الوزيرة في وقت سابق اليوم، إن الحالة الصحية للرضيع المصاب بفيروس كورونا مستقرة بعد أن نُقل إلى العناية المكثفة يوم أمس.

المصدر: RT + معا