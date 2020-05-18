مصر.. أجهزة الأمن تضبط نحو 6 آلاف مخالف لحظر التجوال

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، أن أجهزتها ضبطت خلال الـ 24 ساعة الماضية، قرابة 6 آلاف شخص خالفوا حظر التجوال المفروض على مستوى الجمهورية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وأشارت الداخلية، في بيان، إلى أن أجهزة الأمن تمكنت، في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار كورونا، من ضبط 5895 شخصا مخالفا لقرار حظر تجوال المواطنين، بالإضافة إلى ضبط 1817 سيارة و151 دراجة نارية و238 سيارة "توك توك" مخالفة.

وأكدت الوزارة أن أجهزتها تواصل متابعتها "لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين".

ناصر حاتم

المصدر: RT