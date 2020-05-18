حكومة الوفاق الليبية تمدد حظر التجول في أراضي سيطرتها وتجعله كليا خلال عيد الفطر

مددت حكومة الوفاق الوطني الليبية حظر التجول لـ10 أيام من الساعة 6 مساء حتى الساعة 6 صباحا في مناطق سيطرتها وفرضت حظر تجوال بشكل كلي على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الفطر.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، مساء اليوم الأحد، قرارا ينص على تمديد حظر التجول لمدة 10 أيام تبدأ من يوم غد الاثنين 18 من مايو الجاري، على أن يكون الحظر كليا لمدة 24 ساعة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق أوصت بتمديد فترة حظر التجول 10 أيام إضافية كإجراء احترازي لتقليل انتشار التفشي.

وحتى مساء اليوم الأحد سجلت في ليبيا، التي تمر بنزاع مسلح مستمر بين حكومة الوفاق الممركزة في العاصمة طرابلس و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، 65 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها 3 وفيات.

المصدر: RT