"مصر للطيران" تعلن خفض 10% من الرواتب لعدد من الوظائف بالشركة

أعلن رئيس شركة "مصر للطيران"، محمد رشدي زكريا، اليوم الأحد، عن خفض نسبة 10% من المرتبات للوظائف القيادية العليا بالشركة.

وأوضح المسؤول، في رسالة إلى العاملين في الشركة، أن القرار المذكور سيطبق على "رؤساء مجالس إدارات الشركات ونوابهم، ورؤساء القطاعات، ومهندسي الصيانة وغيرها من الوظائف، كما أنه سيتم سياسة تطبيق تخفيض كافة المصروفات سواء التشغيلية أو الإدارية بكل قطاعات الشركة، على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارا من الشهر الجاري وسيتم إعادة النظر في القرار تبعا لتحسن ظروف التشغيل وعبور هذه المحنة".

وقال رئيس الشركة إن "مصر للطيران" مرت منذ إنشائها بالعديد من الأزمات والظروف الصعبة الخارجة عن إرادة الجميع والتي كادت أن تعصف بمستقبل الشركة وتاريخها، ولكن لم يكن تأثيرها على وضع الشركة مثل الأزمة التي يعيشها العالم حاليا وهي جائحة فيروس كورونا.

ناصر حاتم

المصدر: RT