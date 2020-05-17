الكنيسة القبطية في مصر: ضبط شخص ألقى زجاجة مولوتوف على كنيسة في الإسكندرية

أعلنت الكنيسة القبطية في مصر، اليوم الأحد، أن شخصا ألقى زجاجة مولوتوف على إحدى الكنائس في الإسكندرية، وألقي القبض عليه من قبل الشرطة.

وذكرت الكنيسة، في بيان، أن الحادث وقع في تمام الساعة الثالثة فجر يوم السبت، موضحة أن شخصا مترجلا ألقى زجاجة مولوتوف على كنيسة "السيدة العذراء مريم والشهيد مار جرجس" بحي غبريال في الإسكندرية.

وأكد البيان أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو إلحاق أضرار بمبنى الكنيسة، مضيفا أن أجهزة الأمن ألقت القبض على مرتكب الواقعة، كما سجلت كاميرات مراقبة الكنيسة تفاصيل الحادث بالكامل.

ناصر حاتم

المصدر: RT