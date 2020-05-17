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الكنيسة القبطية في مصر: ضبط شخص ألقى زجاجة مولوتوف على كنيسة في الإسكندرية

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الكنيسة القبطية في مصر: ضبط شخص ألقى زجاجة مولوتوف على كنيسة في الإسكندرية
egypt-today.com
كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مار جرجس بحي غبريال في الإسكندرية
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أعلنت الكنيسة القبطية في مصر، اليوم الأحد، أن شخصا ألقى زجاجة مولوتوف على إحدى الكنائس في الإسكندرية، وألقي القبض عليه من قبل الشرطة.

وذكرت الكنيسة، في بيان، أن الحادث وقع في تمام الساعة الثالثة فجر يوم السبت، موضحة أن شخصا مترجلا ألقى زجاجة مولوتوف على كنيسة "السيدة العذراء مريم والشهيد مار جرجس" بحي غبريال في الإسكندرية.

الكنيسة القبطية في مصر: ضبط شخص ألقى زجاجة مولوتوف على كنيسة في الإسكندريةبيان الكنيسة القبطية حول الاعتداء على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بالإسكندرية

وأكد البيان أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو إلحاق أضرار بمبنى الكنيسة، مضيفا أن أجهزة الأمن ألقت القبض على مرتكب الواقعة، كما سجلت كاميرات مراقبة الكنيسة تفاصيل الحادث بالكامل.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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