المغرب يسجل قفزة ملموسة للإصابات بفيروس كورونا دون رصد أي وفيات جديدة  

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عن تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في قفزة ملموسة لمعدل الحالات اليومية مقارنة مع الإحصائيات السابقة.

وأفاد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد خلال اليوم الماضي بواقع 129، لتصل إلى 6870 حالة.

ويمثل هذا الارتفاع قفزة ملموسة للإصابات اليومية بفيروس كورونا في المغرب حيث بلغ هذا المعدل في إحصائية يوم 15 مايو 45 حالة، وفي 16 مايو 89.

وذكر اليوبي مع ذلك أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بعد أن تم رصد حالتين 2 في إحصائية 16 مايو، ليستقر العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد عند مستوى 192، لافتا إلى أن نسبة الفتك تبقى على نقطة 2.8%.

وشدد المسؤول الصحي على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل "وطنية ومسؤولية".

المصدر: وكالة أنباء المغرب العربي