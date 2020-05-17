وزارة الصحة السورية: 7 إصابات جديدة بكورونا في البلاد
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ارتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا بفيروس كورونا إلى 58، وذلك بعد تسجيل 7 إصابات جديدة في البلاد.
وذكرت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، أن المصابين هم من بين القادمين من دولة الكويت.
وكانت الوزارة أعلنت، أمس السبت، تسجيل إصابة بالفيروس بين الذين قدموا من دولة الإمارات مؤخرا.
والجمعة الماضي، كشفت الوزارة عن تسجيل إصابتين جديدتين، كما أعلنت شفاء 7 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد.
وبذلك فإن آخر الإحصاءات المتعلقة بالفيروس في سوريا تشير إلى 58 إصابة، شفيت منها 36 حالة، وتوفيت 3 حالات.
أسامة يونس
المصدر: RT