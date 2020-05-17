نشطاء: طائرات مجهولة تقصف مقاتلين موالين لإيران في البوكمال السورية

أفادت عدة مصادر سورية معارضة بأن طائرات مجهولة الهوية شنت مساء أمس السبت غارات على منطقة البوكمال في محافظة دير الزور شرقي سوريا قرب الحدود مع العراق.

وزعم بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بأن الغارات طالت المنطقة الصحراوية الممتدة بين مدينة الميادين حتى مدينة البوكمال في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

#فرات_بوست#دير_الزور الريف الشرقي

طيران مجهول الهوية يستهدف البادية الممتدة من مدينة الميادين حتى مدينة البوكمال بعدة غارات .

مراسل فرات بوست — فرات بوست (@EuphratesPost) May 16, 2020

من جانبه، نقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، عن "مصادر موثوقة" قولها إن الغارات استهدفت قاعدة معيزيلة الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والفصائل الموالية لها في ريف مدينة البوكمال على مقربة من الحدود، مضيفا أن القصف أودى بأرواح سبعة مقاتلين، بالإضافة إلى تدمير مقر داخل القاعدة.

ولفت "المرصد" إلى أن الغارات جاءت بعد أيام قليلة من وصول تعزيزات عسكرية إلى القاعدة من اللواء 47 في البوكمال.

وادعى بعض النشطاء أن القصف جاء بالتزامن مع اجتماع أمني عقد في البوكمال بين قادة الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" اللبناني في محافظة دير الزور، لبحث خطط إعادة انتشار القوات في المنطقة بغية تقليص الخسائر جراء غارات جوية تستهدفها من حين إلى آخر.

وفي الخامس من مايو الجاري، أفاد "المرصد" بمقتل 14 مقاتلا جراء هجوم جوي إسرائيلي على مواقع لقوات موالية لإيران في ريف دير الزور الشرقي.

المصدر: وكالات