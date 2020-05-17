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مقتل حاكم إحدى مناطق الصومال في هجوم انتحاري

أخبار العالم العربي

مقتل حاكم إحدى مناطق الصومال في هجوم انتحاري
Reuters
صورة أرشيفية
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قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، في هجوم انتحاري في منطقة أرض البنط "بونتلاند" ذات الحكم الذاتي، في شمال شرق الصومال.

وأفادت الأنباء، بأن من بين القتلى حاكم المنطقة أحمد موسى نور، وكذلك ثلاثة من حراسه الشخصيين.

وذكر موقع Garowe Online المحلي، أن "الهجوم تم من قبل إرهابي على عربة مفخخة. وأعلنت حركة الشباب الإرهابية، مسؤوليتها عن الهجوم".

ووفقا للموقع، هذا هو الهجوم الثاني في أرض البنط الذي أستهدف مسؤولا رفيع المستوى، وقد وقع الهجوم الأول في مارس الماضي، على حاكم منطقة نوغال، الذي توفي نتيجة لذلك متأثراً بجراحه.

المصدر: نوفوستي

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