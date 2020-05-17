7 حرائق في مخيمات النازحين السوريين بإدلب خلال 3 أسابيع

أفادت مصادر سورية تابعة للمعارضة بأن مخيمات النازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا شهدت 7 حرائق في 3 أسابيع، ما تسبب بوفاة مدنيين اثنين على الأقل.

وقال مدير فريق "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري"، محمد حلاج، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، إن اندلاع معظم الحرائق بالمخيمات سببها أسطوانات الغاز.

وأشار حلاج إلى أن بعض الحرائق كانت كبيرة بسبب قرب الخيم من بعضها بعضا.

وأكد أن حريقا اندلع أمس السبت في مخيم دير حسان تسبب باحتراق 20 خيمة، وأسفر عن أضرار مادية للنازحين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

وذكرت مواقع أن الحريق اندلع عصر أمس السبت في مخيم "الصدقة 1" في منطقة دير حسان شمالي إدلب بريف إدلب الشمالي، ما أسفر عن احتراق الخيم وأضرار مادية أخرى، دون وقوع خسائر بشرية.

وقالت إن سبب الحريق يعود إلى تسرب غاز من أحد الخيم الأمر الذي أسفر عن احتراق 25 خيمة.

المصدر: الأناضول + وسائل إعلام سورية معارضة