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السعودية.. القبض على 4 مخالفين للإجراءات الوقائية من كورونا

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السعودية.. القبض على 4 مخالفين للإجراءات الوقائية من كورونا
Reuters
صورة أرشيفية
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قامت الجهات الأمنية السعودية في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالقبض على 4 أشخاص من المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لوقف تفشي فيروس كورونا.

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وقبضت شرطة الرياض على 3 سعوديين ظهروا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيامهم بتوثيق ونشر تعمدهم الخروج بسيارتهم خلال فترة منع التجول متباهين بفعلتهم.

فيما تم القبض في المدينة المنورة على مواطن في العقد الثالث، ظهر في فيديو متداول وهو يقود سيارته بطريقة خطرة، ويمارس التفحيط في أحد الشوارع، بحسب مانشرته وكالة الأنباء السعودية.

وجرى إيقاف جميع هؤلاء المخالفين، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: واس

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