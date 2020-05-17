الصحة السورية: رفع الحجر الصحي عن منطقة "السيدة زينب" بريف دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، رفع الحجر الصحي عن منطقة السيدة زينب في ريف دمش،ق بعد أكثر من شهر على تطبيقه هناك.

وقالت الوزارة إن المجلس الاستشاري متعدد القطاعات والاختصاصات المنعقد فيها والمعني بفيروس كورونا، قرر رفع الحجر الصحي المطبق على المنطقة "بعد إنهاء المسح الصحي والمخبري والفحوصات الطبية للسكان المخالطين والحالات المؤكدة والجوار وعدم تسجيل أي إصابة جديدة بالفيروس منذ 2 من الشهر الجاري".

وكانت وزارة الداخلية السورية طلبت عزل المنطقة بشكل كامل في الثاني من الشهر الماضي، حتى إشعار آخر.

يذكر أن الحكومة السورية قررت في 25 من الشهر الماضي رفع عزل كان مفروضا على بلدة عين منين بريف دمشق مطلع ذلك الشهر، بعد تسجيل حالة وفاة بالفيروس فيها.

المصدر: RT