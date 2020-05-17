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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على راع عند الحدود اللبنانية

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على راع عند الحدود اللبنانية
Reuters AMIR COHEN
الحدود اللبنانية الجنوبية
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أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أن شخصا أصيب في الجانب اللبناني بنيران الجيش بعدما قام بقص الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وقد تم نقله للعلاج في المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "قبل قليل وخلال كمين اعتيادي في منطقة جبل دوف على الحدود اللبنانية، رصدت قوة عسكرية مشتبه فيه، يجتاز من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية". 

وأضاف البيان: "لقد أصيب المشتبه فيه بنيران قوات جيش الدفاع حيث يتم نقله من خلال مروحية عسكرية إلى مستشفى إسرائيلي. يتم التحقيق في ملابسات الحادث".

من جهة أخرى، قال موقع "لبنان 24" إن الرجل الذي أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه، سوري الجنسية، وكان يرعى قطيعا من الماشية يعود لمواطن لبناني قرب موقع رويسات العلم. 

المصدر: RT

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