الجيش الإسرائيلي يطلق النار على راع عند الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أن شخصا أصيب في الجانب اللبناني بنيران الجيش بعدما قام بقص الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وقد تم نقله للعلاج في المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "قبل قليل وخلال كمين اعتيادي في منطقة جبل دوف على الحدود اللبنانية، رصدت قوة عسكرية مشتبه فيه، يجتاز من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

#عاجل قبل قليل وخلال كمين اعتيادي في منطقة جبل دوف على الحدود اللبنانية رصدت قوة عسكرية مشتبه فيه يجتاز من #لبنان الى داخل الأراضي الإسرائيلية. لقد أصيب المشتبه فيه من نيران قوات #جيش_الدفاع حيث يتم نقله من خلال مروحية عسكرية الى مستشفى إسرائيلي. يتم التحقيق في ملابسات الحادث — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 17, 2020

وأضاف البيان: "لقد أصيب المشتبه فيه بنيران قوات جيش الدفاع حيث يتم نقله من خلال مروحية عسكرية إلى مستشفى إسرائيلي. يتم التحقيق في ملابسات الحادث".

من جهة أخرى، قال موقع "لبنان 24" إن الرجل الذي أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه، سوري الجنسية، وكان يرعى قطيعا من الماشية يعود لمواطن لبناني قرب موقع رويسات العلم.

المصدر: RT