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إصابة مواطن لبناني بنيران الجيش الإسرائيلي قرب الشريط الحدودي

أخبار العالم العربي

إصابة مواطن لبناني بنيران الجيش الإسرائيلي قرب الشريط الحدودي
Reuters AMIR COHEN
الحدود اللبنانية الجنوبية
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أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أن مواطنا أصيب في الجانب اللبناني بنيران الجيش بعدما قام بقص الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وقد تم نقله للعلاج في المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "قبل قليل وخلال كمين اعتيادي في منطقة جبل دوف على الحدود اللبنانية، رصدت قوة عسكرية مشتبه فيه، يجتاز من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية". 

وأضاف البيان: "لقد أصيب المشتبه فيه بنيران قوات جيش الدفاع حيث يتم نقله من خلال مروحية عسكرية إلى مستشفى إسرائيلي. يتم التحقيق في ملابسات الحادث".

المصدر: RT

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