الصومال.. مقتل حاكم إقليم وحراسه في تفجير انتحاري

قتل مسؤول محلي صومالي و3 من حراسه، اليوم الأحد، جراء تفجير انتحاري استهدف سيارته بإقليم مدغ وسط البلاد، وفق شهود عيان ومصدر أمني.

ونقلت وكالة الأناضول عن الشهود أن انتحاريا كان يقود "توك توك" مفخخ (دراجة نارية ذات 3 عجلات)، فجر نفسه ومركبته بجوار سيارة كانت تقل أحمد موسى نور، محافظ إقليم مدغ، الجزء الخاضع لإدارة بونتلاند المحلية، ما أسفر عن مقتله على الفور و3 حراس كانوا يرافقونه.

وذكر مصدر أمني أن الانتحاري استهدف السيارة التي كانت تقل المحافظ وحراسه لحظة خروجها من مركز مدينة "جالكعيو" بالإقليم مدغ.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم حركة "الشباب" الإسلامية المتطرفة أن الحركة تتبنى "قتل محافظ مدغ بتفجير انتحاري لسيارة ملغومة".

المصدر: وكالات