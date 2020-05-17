الكاظمي يوجه بالكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين

وجّه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بضرورة الإسراع بالكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين.

وذكر بيان مقتضب لمكتبه: " زار الكاظمي مقر وزارة الداخلية والتقى بوزيرها عثمان الغانمي والمسؤولين فيها، ووجه بالإسراع في كشف مصير المُغيبين".

وفي وقت سابق قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان: "هناك نحو 25 ألف شخص مختطف قسرا أو مفقود في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين".

وانتقد المرصد في أوقات سابقة، بطء إجراءات الحكومة في الكشف عن مصير هؤلاء المخطوفين والمفقودين.

المصدر: RT