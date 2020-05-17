السودان.. مقتل شخصين عند إحدى نقاط مراقبة حظر التجول في الخرطوم

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الاحد، أن أحد جنودها أطلق النار على مواطنين اثنين وقتلهما عند نقطة لمراقبة حظر التجول الصحي المفروض للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في الخرطوم.

وقال العميد، عامر محمد الحسن، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان له: "في إطار الانتشار لقواتنا حسب خطة التأمين بولاية الخرطوم، عبرت ركشة (عربة تكتك) مسرعة بدون توقف، نقطة ارتكاز لقوات الجيش".

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وأضاف أنه "نتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق فرد طلقات نارية أدت لإصابة من كان بالركشة"، موضحا أنه تم نقل المصابَين إلى المستشفى حيث توفيا.

وحسب البيان، فإن الحادث وقع في "تقاطع منطقة ابو حمامة مع لفة القوز" في حي شعبي على بعد نحو ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب من وسط الخرطوم في الساعة التاسعة مساء السبت.

وعبر البيان عن "أسف القوات المسلحة لوقوع هذا الحادث الأليم"، مؤكدا أن "الأخطاء القانونية ينال مرتكبوها مهما كانوا العقاب، ولا كبير على القانون"، وأنه "تم التحفظ على الفرد (العسكري) وفتح بلاغ بالحادث".

ووعد "باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تكفل العدالة للجميع"، داعيا المواطنين للتقيد بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية الخاصة بالحظر الصحى ومنع التجول المفروض في الخرطوم منذ أواسط أبريل.

وسجلت السودان منذ منتصف مارس حتى يوم أمس السبت 2289 إصابة بفيروس كورونا، بينها 97 حالة وفاة.

المصدر: أ ف ب