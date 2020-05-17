انخفضت حوادث السير في سوريا خلال فترة تطبيق حظر التجوال جراء جائحة كورونا، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 37.7% .

وبحسب وكالة "سانا"، وصل عدد الحوادث الحاصلة خلال شهر أبريل الفائت إلى 427 حادثا، نجم عنها وفاة 18 شخصا وإصابة 193 آخرين، فيما كان إجمالي عدد الحوادث المسجلة في الشهر نفسه من العام الماضي 686 حادثا تسببت في وفاة 53 شخصا وإصابة 396 آخرين، وذلك بحسب إحصائية وزارة الداخلية.

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وفي تصريح لـ"سانا"، قال مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية اللواء مأمون العموري، إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة للحد من حوادث السير في جميع الظروف من خلال تحسين الخدمات التي يقدمها المرفق المروري في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به رجال المرور في تطبيق حظر التجوال للمركبات الذي أقره الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا، وكان لذلك الأمر أثر إيجابي في التخفيف من حوادث السير والمخالفات المرورية.

وأوضح العمري أن التزام المواطنين بقواعد أنظمة المرور وبأوقات الحظر يعكس صورة حضارية عنهم في احترام القانون وسيادته.

المصدر: سانا