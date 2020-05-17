جدل بعد تداول فيديو لخليجي رفض إعطاء وجبة إفطار لوافد لأنه غير مسلم!

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا، بعد رفض متطوع من جنسية خليجية إعطاء وجبة إفطار لعامل آسيوي، بحجة أنه غير مسلم.

ويظهر المتطوع في الفيديو وهو يصور عملية توزيع وجبات الإفطار على العمالة الوافدة، وحين جاء دور عامل آسيوي في الطابور سأله عن دينه، وطرده حين أخبره العامل أنه غير مسلم.

ولم يتسن لـ RT التأكد من الدولة التي صور فيها الفيديو، لكنه أثار ضجة واسعة بين النشطاء في دول الخليج.

ونشرته صفحة كويتية، لكن قال البعض إن الفيديو ليس في الكويت وإنما في قطر، وعلق البعض الآخر على إنه من الإمارات، فيما رد آخرون بأن مكان الحدث لا يهم، ولكن المهم التصرف الغريب على الدين والإسلام والمجتمعات العربية.

طرد شخص لأنه غير مسلم

كان يقف للحصول على وجبة



ماهو رأيكم بهذا الموقف ؟ pic.twitter.com/WEJD8Ww8rb — الأولى (@OULA_Q8) May 16, 2020

المصدر: RT