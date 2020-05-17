الأمم المتحدة تلحظ ازدياد اضطهاد المثليين على خلفية كورونا

قال بيان صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش ، إن اضطهاد المثليين في سياق وباء الفيروس التاجي قد ازداد.

وتم نشر بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية ، الذي يحتفل به في 17 مايو.

"من بين العديد من العواقب الخطيرة لوباء COVID-19 هو الاضطهاد المتزايد لمجتمع LGBT... يواجه بالفعل التحيز والاعتداءات والقتل لمجرد من هم أو من يحبونهم ، يتعرض العديد من LGBT لإدانة متزايدة نتيجة للفيروس".

كما أشار الأمين العام ، إلى تقارير تفيد بأن الشرطة تسيء استخدام التوجيهات المتعلقة بـ COVID-19 ، بهدف مضايقة ممثلي مجتمع LGBT والمنظمات ذات الصلة.



وعرضت فكرة تأسيس اليوم الدولي لمكافحة رهاب المثلية في 17 مايو من قبل الكاتب والباحث الفرنسي لويس جورج تين.

في هذا اليوم ، 17 مايو 1990 ، وافقت جمعية الصحة العالمية على مراجعة التصنيف الدولي للأمراض الذي وضعته منظمة الصحة العالمية (WHO) ، والذي بموجبه لم يعد الميل الجنسي يعتبر مرضا.

تم الاحتفال رسميا باليوم الدولي لمكافحة رهاب المثلية منذ عام 2003.

المصدر: نوفوستي