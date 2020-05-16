"الخطوط السعودية" تنفي تقارير حول استئناف الرحلات الجوية اعتبارا من يونيو

نفت شركة "الخطوط السعودية" صحة تقارير متداولة تحدثت عن استئناف الرحلات الجوية وفتح الحجوزات أمام المسافرين بدءا من شهر يونيو المقبل.

وقالت الشركة، في بيان أصدرته اليوم السبت: "في ظل الجهود الاحترازية تم تعليق كل الرحلات الداخلية والدولية بمطارات المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر".

وأضافت "الخطوط السعودية" أنه "سيتم الإعلان بشكل رسمي في حال تم استئناف الرحلات"، مشيرة إلى أنه يمكن للمسافرين إجراء الحجوزات من خلال التطبيق.

وعلقت السلطات السعودية الرحلات الجوية داخل المملكة ومن وإلى الدول الأخرى في مارس الماضي على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: سبق + وكالات