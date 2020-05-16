الأرصاد المصرية: أجواء شديدة الحرارة حتى الجمعة تصل إلى 43 درجة في القاهرة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، يوم السبت، إن دراسة حالة الطقس من الأحد للجمعة كشفت استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة أنحاء البلاد حتى الجمعة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة ستتراوح بين 42 و43، وجنوب الصعيد تصل درجات الحرارة لـ44 درجة، وذلك حتى نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد أمطارا خفيفة على القاهرة الكبرى، تكون متوسطة ورعدية تصل لحد السيول يوم الأحد والاثنين المقبل شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد وجنوبه طقسا شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية