 
مباشر

خلال شهرين.. القبض على نحو 45 ألف مخالف لحظر التجوال في بغداد

أخبار العالم العربي

خلال شهرين.. القبض على نحو 45 ألف مخالف لحظر التجوال في بغداد
Reuters Thaier Al-Sudani
رجال الأمن في شوارع بغداد لتطبيق إجراءات الحد من جائحة كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nw55

أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم السبت، القبض على نحو 45 ألف مخالف لحظر التجوال في العاصمة خلال الشهرين الأخيرين، هلى خلفية إجراءات الحد من انتشار جائحة كورونا.

إقرأ المزيد
العراق.. محافظة الديوانية تعود للحظر الشامل بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا
العراق.. محافظة الديوانية تعود للحظر الشامل بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

وجاء في بيان لقيادة العمليات: "بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بواجباتها الأخرى، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ 17 مارس الماضي وحتى اليوم، من إلقاء القبض على 44767 مخالفا".

وأضافت قيادة العمليات أنه تم كذلك حجز 3093 سيارة ودراجة نارية مختلفة، "وبلغ عدد الغرامات 111879 غرامة".

وتابعت أن الأجهزة الأمنية سهلت دخول 113995 سيارة تحمل مواد غذائية.

وشددت قيادة عمليات بغداد على ضرورة التعاون المستمر بين قواتها والمواطنين "بهدف تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي لتجاوز هذه المرحلة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا