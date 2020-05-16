خلال شهرين.. القبض على نحو 45 ألف مخالف لحظر التجوال في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم السبت، القبض على نحو 45 ألف مخالف لحظر التجوال في العاصمة خلال الشهرين الأخيرين، هلى خلفية إجراءات الحد من انتشار جائحة كورونا.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان لقيادة العمليات: "بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بواجباتها الأخرى، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ 17 مارس الماضي وحتى اليوم، من إلقاء القبض على 44767 مخالفا".

وأضافت قيادة العمليات أنه تم كذلك حجز 3093 سيارة ودراجة نارية مختلفة، "وبلغ عدد الغرامات 111879 غرامة".

وتابعت أن الأجهزة الأمنية سهلت دخول 113995 سيارة تحمل مواد غذائية.

وشددت قيادة عمليات بغداد على ضرورة التعاون المستمر بين قواتها والمواطنين "بهدف تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي لتجاوز هذه المرحلة".

المصدر: RT