250 مليار جنيه مديونية هيئة السكك الحديدية

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على مشروعات وزارة النقل، وناقش الحلول الممكنة لمديونية هيئة السكك الحديدية البالغة 250 مليار جنيه.

وصرح المتحدث بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، خاصةً تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية، وكذلك بحث الحلول لتسوية مديونيات هيئة السكك الحديدية، والبالغ إجماليها حوالي 250 مليار جنيه.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع مديونية هيئة السكك الحديدة بالتفصيل، حيث تدين للبنك المركزي بحوالي 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى 150 مليار جنيه قروض من موازنة الدولة لصالح المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا.

ووجه السيسي بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية، وإنشاء خطوط جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة ربط الموانئ بشبكة خطوط السكك الحديدية الحالية بعد تطويرها وتوريد الجرارات وعربات القطارات الحديثة من الشركات العالمية.

كما وجه السيسي بتطوير المناطق المحيطة بالطرق والمحاور الجاري إنشاؤها أو تحديثها على مستوى الجمهورية، على نحو يتناغم مع الإطار العام لجهود الدولة للتخطيط العمراني الحديث والقضاء على العشوائيات والارتقاء بالخدمات العامة.

المصدر: RT + "فيسبوك"