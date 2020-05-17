ليبيا.. مقتل شخصين في قصف على مركز للنازحين في طرابلس

قالت خدمات الطوارئ في ليبيا إن شخصين لقيا حتفهما يوم السبت، في مركز إيواء نازحين بمنطقة في العاصمة طرابلس تعرض لقصف قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس، أسامة علي، إن القصف تسبب في نشوب حريق في منطقة الفرناج الواقعة قرب الخطوط الأمامية وموطن عدد من النازحين.

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وأوضح المتحدث أن جهاز الإسعاف يحاول إجلاء النازحين المتبقين ونقلهم لمكان آخر بالمدينة، مشيرا إلى أ ن معظم النازحين في الفرناج من منطقة عين زارة المجاورة.

وكان "الجيش الوطني الليبي" قد بدأ هجوما على طرابلس منذ 13 شهرا لانتزاع المدينة من حكومة الوفاق الوطني.

وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن 80% من الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال الحرب في ليبيا في الربع الأول من العام الحالي لقوا حتفهم في عمليات "للجيش الوطني الليبي".

وذكر الجيش الوطني الليبي اليوم، أنه دمر طائرة مسيرة تركية في الوطية، فيما قالت حكومة الوفاق إنها دمرت منظومة مضادة للطائرات بنفس الموقع رغم نفي متحدث باسم الجيش الوطني ذلك.

وزاد القتال داخل وحول طرابلس من الظروف الصعبة التي يواجهها السكان الذين شهدوا الأسبوع الماضي انقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة، بالإضافة إلى مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: رويترز