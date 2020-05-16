طرابلس: ستولتنبيرغ أكد للسراج اعتراف الناتو بحكومة الوفاق سلطة شرعية وحيدة في ليبيا

أكدت طرابلس أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ، أكد لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، أن الناتو يعتبرها سلطة شرعية وحيدة في ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الليبية، اليوم السبت في بيان، بأن السراج وستولتنبيرغ أجريا اتصالا هاتفيا "تناول مستجدات الوضع في ليبيا وآخر التطورات العسكرية والأمنية، وخطورة الوضع الأمني في ليبيا بسبب العدوان على طرابلس وضواحيها، وتأثير ذلك على استقرار كامل المنطقة، وما قد يسببه من تحفيز لبؤر الإرهاب والفوضى وانتشار السلاح".

وأكد الأمين العام للناتو، حسب البيان، أن "الحلف يعتبر حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية ولا يتعامل مع غيرها، قائلا إن "استهداف المدنيين والبنى التحتية أمر غير مقبول، ولا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية"، فيما شدد على ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين.

من جانبه، أكد السراج على "موقفه الثابت تجاه العدوان وعزمه على دحره بكل الوسائل الممكنة"، معربا عن أمله بأن "يساهم التعاون مع الحلف في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا".

واتفق الجانبان، حسب البيان، على "التنسيق والتعاون بين أجهزة الحلف والمؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا وفقا لما تم بحثه في لقاءات سابقة، وبما يساهم في دعم وبناء القدرات العسكرية والأمنية وتدريب الكوادر الليبية والرفع من امكانياتها، كما تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة بين الجانبين".

المصدر: RT