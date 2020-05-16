الفنان المصري أحمد فلوكس يتصالح مع فرد أمن بعد فيديو التعدي عليه (صورة+فيديو)

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة للفنان، أحمد فلوكس، لحظة تصالحه مع فرد أمن قام بالتعدي عليه في وقت سابق، وانتشر فيديو لواقعة التعدي ما سبب غضبا واسعا في مصر.

وظهر فلوكس مع أفراد الأمن اليوم السبت، خلال الإفطار معهم في رد يعبر عن التصالح بعد أزمة التعدي على أحد الأفراد أمس الجمعة.

وعبر العديد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي عن إعجابهم من تصرف الفنان.

وكانت التحقيقات كشفت أمس أن عنصر الأمن في كومبوند "بيفرلي هيلز"، حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد ثان، يتهم فيه فلوكس بالتعدي عليه بالضرب والسب والشتم.

وقال رجل الأمن في محضر الشرطة إن الفنان كان متوجها لصديق له داخل الكومبوند، ولكنه منع الفنان لأنه لا يملك تصريحا، بحسب التعليمات المتبعة، وأن فلوكس دفعه وضربه.

وشرحت التحريات أن فلوكس توجه أيضا لقسم الشرطة لتحرير محضر، تبادل فيه الاتهامات مع رجل الأمن.



المصدر: وسائل إعلام مصرية