الرئاسة السورية: مراجعة شاملة لبرنامج "جريح الوطن"

أجرت مؤسسة رئاسة الجمهورية السورية تقييما شاملا لأداء برنامج "جريح الوطن"، المعني بجرحى الجيش بشكل أساسي.

وأعلنت حسابات الرئاسة السورية أن عقيلة الرئيس، أسماء الأسد، شاركت اليوم السبت في ورشة عمل ضمت مجموعة من الفرق الطبية والإدارية والنفسية والإعلامية القائمة على البرنامج.

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وأوضحت الرئاسة السورية أن أهم ما تمت مراجعته هو "تطوير آليات التقييم لأي إجراءات يتم القيام بها استنادا إلى الجريح نفسه، والحرص على تفعيل أساليب مشاركته المباشرة ليس في التقييم فقط، بل في مختلف مفاصل البرنامج التنفيذية".

وأضافت أن المراجعة تطرقت إلى "سبل دعم الجرحى سواء ماديا أو عبر المشاريع الاستثمارية، وخصوصا في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا".

كذلك ناقشت الورشة "التقصير الذي يعاني منه البرنامج في التواصل مع الجريح، والعمل على سد الثغرات التي ظهرت بوضوح خلال الفترة الأخيرة بين الجريح والبرنامج، ما سهل تداول الإشاعات التي تستغل حاجات الجرحى أو تنال من إنجازات البرنامج في بعض الأحيان".

أسامة يونس

المصدر: RT