شاهد لحظة سقوط مواقع اللواء 115 مشاة التابع للجيش اليمني بيد قوات المجلس الانتقالي

تمكنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اليوم السبت، من السيطرة على مواقع اللواء 115 مشاة التابع للجيش اليمني.

ونشرت قوات المجلس الانتقالي مقاطع فيديو وثقت لحظة سقوط موقع اللواء 115 مشاة، كما نشرت فيديو لقائد اللواء سيف القفيش، معلنة عن أسره مع عناصر من لوائه بالقرب من منطقة قرن الكلاسي بمحافظة أبين جنوب شرقي اليمن.

من جهة أخرى، أفاد مصدر بأن الجيش اليمني حقق تقدما في المعارك الدائرة لليوم الرابع على ضواحي مدينة زُنجبار ضد قوات المجلس الانتقالي، مشيرا إلى سيطرة قوات الجيش مجددا على معسكر تابع لتشكيلات المجلس الانتقالي في منطقة الطرية (شمال شرق زنجبار) بعد يوم من استعادة الأخيرة، السيطرة عليه.

يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن الإدارة الذاتية في محافظات جنوب اليمن، كما أعلن حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت 25 أبريل الماضي.

وأعربت الحكومة اليمنية الشرعية عن إدانتها إعلان الإدارة الذاتية في جنوب البلاد.

المصدر: RT