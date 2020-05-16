250 فنانا في العالم يحثون على رفع الحصار عن قطاع غزة

حث أكثر من 250 فنانا عبر العالم في مقالة رأي، على وضع حد للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، في ظل أزمة "كوفيد-19"، لتجنب انتشار للوباء قد يكون مدمرا.

ومن الموقعين على هذا النداء الذي نشر على موقع liftthesiege.com، الموسيقي البريطاني بيتر غابرييل وفرقة "ماسيف اتاك" والكاتبة الكندية ناومي كلاين والمخرج البريطاني كين لوتش والممثل فيغو مورتنسن والشاعر طه عدنان.

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وكتب الموقعون في ندائهم: "قبل فترة طويلة من تهديد وباء كوفيد-19 العالمي بخنق النظام الصحي في قطاع غزة المتهالك أصلا، توقعت الأمم المتحدة أن يكون العيش لا يطاق في القطاع الخاضع للحصار، في 2020.. ومع الجائحة يواجه سكان غزة البالغ عددهم نحو المليونين وغالبيتهم من اللاجئين تهديدا قاتلا في أكبر سجن مفتوح في العالم".

ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي منذ 13 عاما بعد وصول حركة "حماس" إلى السلطة، وشهد القطاع منذ ذلك الحين 3 حروب بين الحركة وإسرائيل.

وكتب الفنانون: "قبل حلول الأزمة الصحية الحالية كانت مستشفيات غزة قد وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى بسبب نقص في الموارد الأساسية الممنوع دخولها بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل"، معتبرين أن "أولى الإصابات المسجلة في قطاع غزة المكتظ بالسكان مقلقة جدا".

وأضاف هؤلاء أن الحصار "يعرقل نقل المستلزمات الطبية والطواقم والمساعدات الإنسانية الأساسية"، مشددين على ضرورة ممارسة ضغوط دولية ملحة لجعل الحياة في غزة قابلة للعيش بكرامة، وأنه يجب رفع الحصار الإسرائيلي وتجنب وباء قد يكون مدمرا.

وأشار الموقعون إلى أن ما يحصل في غزة هو اختبار لضمير البشرية، مؤكدين أنهم يدعمون نداء منظمة العفو الدولية إلى كل الحكومات بفرض حظر عسكري على إسرائيل حتى تحترم بالكامل واجباتهما بموجب القانون الدولي.

المصدر: أ ف ب