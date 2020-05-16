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الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا باستثناء القدس

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الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا باستثناء القدس
Reuters
أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل أي إصابة جديدة أو وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، باستثناء إصابات مدينة القدس.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت: "لليوم التاسع على التوالي لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية، باستثناء مدينة القدس، مشيرة إلى أن عدد الإصابات يستقر عند 554 إصابة"​.

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وأردفت أن "عدد الحالات النشطة (أي التي لا تزال مصابة) 107 حالات، بينها 61 في مدينة القدس، و40 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و6 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية تسجيل شفاء 10 حالات مصابة في محافظة رام الله والبيرة، وحالتين في ضواحي القدس"، ولفتت إلى تعافي جميع المصابين الذين كانوا في مستشفى "هوغو تشافيز" في ترمسعيا (شمال رام الله).

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 443 حالة، أي بنسبة 80 بالمئة من مجمل الإصابات المسجلة، موضحة أن 2.597 حالة جديدة أدخلت إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة حاليا في الحجر 18.971.

المصدر: وكالات  

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