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مصر.. مستشفى قها بالقليوبية يعلن خروج أكبر متعاف من كورونا

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مصر.. مستشفى قها بالقليوبية يعلن خروج أكبر متعاف من كورونا
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
مصريون يرتدون كمامات في القاهرة، صورة تعبيرية
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أعلن مستشفى قها للحجر الصحي بمحافظة القليوبية المصرية، عن شفاء أكبر مصاب بفيروس كورونا في مصر، وخروجه من المستشفى.

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وأعلن المستشفى الخاص بالحجر الصحي إن الحاج  محمد عبد الرحمن (86 عاما)، تعافى من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد -19"، وخرج من المستشفى صباح اليوم.

وقال مدير المستشفى، الدكتور مسعد شاهين، إن جميع الحالات الموجودة به مستقرة، مشيرا إلى أن المتعافين الذين تقرر خروجهم من المستشفى، أجريت لهم مسحتان على مدار يومين متتاليين أثبتت سلبية العينات وتعافيهم.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أعلن أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، بلغ 11228 شخصا، من ضمنهم 2799 تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وبلغ عدد المتوفين من جراء الفيروس 592 شخصا.

المصدر:  RT

 

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