سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة

أفاد مراسلنا باندلاع حرائق بأراض زراعية في ريف تل تمر الشرقي في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا.

وشهدت الجزيرة السورية العام الفائت احتراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

من جهته لفت المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر محلية، إلى نشوب حرائق في المحاصيل الزراعية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف تل تمر، حيث احترقت محاصيل القمح والشعير في قرية العزيزية، وامتد الحريق إلى الريحانية، بالقرب من مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأفادت مصادر المرصد السوري بأن تلك الحرائق تفتعلها الفصائل الموالية لتركيا لكي تنتقل هذه الحرائق إلى مناطق "قسد" القريبة منها، وبسبب استحالة حصادها بالقرب من نقاط "قسد" هناك التي تبعد أقل من 3 كيلومترات عنها.

كما لفت المرصد إلى أن فصائل أحرار الشرقية وفيلق الرحمن والسلطان مراد وفرقة المعتصم تتنازع فيما بينها على طريقة تقاسم تلك المحاصيل، مما يرجح أن تكون الخلافات والعداء فيما بينها سببا لنشوب هذه الحرائق.

المصدر: وكالات