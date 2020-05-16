لبنان.. عدد مصابي كورونا قارب الألف ومخاوف على العام الدراسي

سجل لبنان اليوم السبت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في وقت تزداد المخاوف بشأن مسألة استئناف التعليم في المدارس والجامعات في ظل استمرار تفشي الفيروس في البلاد.

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فقد أكد وزير التربية طارق المجذوب في حديث صحفي أن أي تمديد لحالة التعبئة العامة المفروضة بسبب كورونا، سيؤدي حكما إلى تأجيل العام الدراسي.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت معاودة التدريس بنهاية شهر مايو، فيما دعت دور الحضانة إلى الاستعداد لاستقبال الأطفال في يونيو، بإطار إنهاء القيود المفروضة بسبب تفشي كورونا بالبلاد، لكنها عادت وفرضت حظرا شاملا لمدة 4 أيام ينتهي صباح الاثنين المقبل.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، أن الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا، أكدت تسجيل 11 إصابة جديدة، من بينها 6 إصابات لوافدين إلى لبنان، و5 إصابات لمقيمين، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 902.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات استقر عند 26 حالة وفاة من دون زيادة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 247 حالة.

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية