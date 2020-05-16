مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير لموكب وزير الداخلية العراقي (صور)

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بأن موكب وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، تعرض لحادث سير خلال زيارته لمحافظة صلاح الدين في شمالي العراق.

وقال المصدر لـRT إن "أحد أفراد حماية الوزير توفي خلال الحادث وأصيب ثلاثة آخرين بجروح"، مبيناً أن "إحدى سيارات موكب الغانمي انقلبت بين منطقتي عوينات والعوجة في محافظة صلاح الدين".

يذكر أن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، وصل صباح اليوم السبت إلى محافظة صلاح الدين لتفقد الأوضاع الأمنية فيها في ظل وجود تحركات لتنظيم "داعش" في تلك المنطقة.

المصدر: RT