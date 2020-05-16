 
مباشر

"الجيش الوطني الليبي" يسقط مسيرة قال إنها تركية (فيديو)

أخبار العالم العربي

Reuters Ahmed Elumami
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvyk

نشرت صفحات إلكترونية تابعة لقوات "الجيش الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر مقطع فيديو قالت إنه لطائرة تركية مسيرة أسقطتها الدفاعات الجوية في محيط قاعدة "الوطية".

وتستخدم القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، التي تشن عملية عسكرية أطلقت عليها "بركان الغضب"، طائرات مسيرة في المعركة التي تخوضها ضد قوات المشير خليفة حفتر، الساعية بدورها للسيطرة على العاصمة طرابلس.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا