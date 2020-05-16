 
مباشر

شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر (فيديو)

أخبار العالم العربي

شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر (فيديو)
شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvyd

وصلت الشحنة الثالثة من المستلزمات الطبية والوقائية المرسلة من طرف الصين لدعم مصر في حربها ضد فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
وزارة الصحة المصرية: تسجيل 399 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
وزارة الصحة المصرية: تسجيل 399 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

ونشر خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، مقطع فيديو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء وصول الشحنة، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. 

وفي وقت سابق، أشار السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إلى أنه سيتم إرسال دفعة ثالثة من المساعدات، أكبر حجما من الدفعتين السابقتين، التي قدمتهما الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية، خلال الفترة القادمة.

ولفت السفير إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال شهر مارس الماضي، والذي تناول تعزيز سبل التعاون بين البلدين للتصدي للوباء.

وقال السفير: "مصر مدت يد العون للصين من خلال إرسالها شحنات من المستلزمات الوقائية والمساعدات في بداية الأزمة، والآن نقوم برد الجميل".

وبلغ إجمالي المصابين بالوباء في مصر 11228 شخصا، من ضمنهم 2799 تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما توفي 592 شخصا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا