شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر (فيديو)

وصلت الشحنة الثالثة من المستلزمات الطبية والوقائية المرسلة من طرف الصين لدعم مصر في حربها ضد فيروس كورونا.

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ونشر خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، مقطع فيديو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء وصول الشحنة، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وفي وقت سابق، أشار السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إلى أنه سيتم إرسال دفعة ثالثة من المساعدات، أكبر حجما من الدفعتين السابقتين، التي قدمتهما الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية، خلال الفترة القادمة.

ولفت السفير إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال شهر مارس الماضي، والذي تناول تعزيز سبل التعاون بين البلدين للتصدي للوباء.

وقال السفير: "مصر مدت يد العون للصين من خلال إرسالها شحنات من المستلزمات الوقائية والمساعدات في بداية الأزمة، والآن نقوم برد الجميل".

وبلغ إجمالي المصابين بالوباء في مصر 11228 شخصا، من ضمنهم 2799 تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما توفي 592 شخصا.

المصدر: وكالات