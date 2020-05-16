 
مباشر

قرقاش: جهود وقف الحرب بمناطق النزاع يجهضها استمرار العنف

أخبار العالم العربي

قرقاش: جهود وقف الحرب بمناطق النزاع يجهضها استمرار العنف
Reuters
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvxi

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الإمارات أيدت رسميا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي في مناطق النزاع.

وأفاد قرقاش في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الجمعة، بأن "الأولوية يجب أن تكون التصدي لفيروس كورونا، والذي لا يفرق بين دولة وأخرى".

وأضاف: "وللأسف نرى أن المحاولات المخلصة لتطبيق وقف إطلاق النار في اليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها إستمرار الصراع والعنف".

وأعلن التحالف العربي عن ارتكاب الحوثيين 75 خرقا لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وقال التحالف في بيان، إن خروقات وقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت 3383 خرقا، وتضمنت استخدام الأسلحة الخفيفة، والصوايخ الباليستية.

 

إقرأ المزيد
مصادر عسكرية يمنية: مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي الجنوبي في قرن الكلاسي بأبين
مصادر عسكرية يمنية: مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي الجنوبي في قرن الكلاسي بأبين

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا