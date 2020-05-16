قرقاش: جهود وقف الحرب بمناطق النزاع يجهضها استمرار العنف

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الإمارات أيدت رسميا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي في مناطق النزاع.

وأفاد قرقاش في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الجمعة، بأن "الأولوية يجب أن تكون التصدي لفيروس كورونا، والذي لا يفرق بين دولة وأخرى".

وأضاف: "وللأسف نرى أن المحاولات المخلصة لتطبيق وقف إطلاق النار في اليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها إستمرار الصراع والعنف".

أيدت الإمارات رسميا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي في مناطق النزاع، فالأولوية يجب أن تكون التصدي لفيروس كورونا والذي لا يفرق بين دولة وأخرى، وللأسف نرى أن المحاولات المخلصة لتطبيق وقف إطلاق النار في اليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها إستمرار الصراع والعنف. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 15, 2020

وأعلن التحالف العربي عن ارتكاب الحوثيين 75 خرقا لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف في بيان، إن خروقات وقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت 3383 خرقا، وتضمنت استخدام الأسلحة الخفيفة، والصوايخ الباليستية.

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المصدر: RT + وكالات