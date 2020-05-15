أردوغان للكاظمي: تركيا مستعدة لدعم العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا    

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن استعداد تركيا لدعم العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة، بأن الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان، الذي هنأه بمناسبة توليه رئاسة الحكومة.

وأكد أردوغان، حسب البيان، "استعداد تركيا لدعم العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وأنه يتطلع إلى زيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة لبحث سبل تعزيز العلاقة ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية والاحترام المتبادل للسيادة ووحدة أراضي البلدين".

من جانبه، أكد الكاظمي أن "العراق يتطلع إلى بناء علاقات شراكة أقوى مع الجارة تركيا، على أسس من الثقة والاحترام المتبادلين".

وقال: "سيكون من دواعي السرور استقبالكم في بغداد، وتبادل الزيارات بالشكل الذي يسهم في اتخاذ خطوات عملية لتعزيز العلاقات الثنائية".

وتم خلال الاتصال "بحث مسألة الحصص المائية بين البلدين، وسبل تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثماري، ودور الشركات التركية في مجالات الطاقة والإعمار"، كما بحث الكاظمي وأردوغان "سبل تسهيل حركة المواطنين بين البلدين... والتنسيق في مواجهة أزمة كورونا".

وقبل أسبوع، منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة الكاظمي غير مكتملة الحقائب، بعد نحو 5 أشهر من الجمود السياسي في البلاد.

المصدر: RT + وكالات