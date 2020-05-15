الأزهر يدعو المصريين إلى "استلهام روح الإصرار والعزيمة"

أشاد الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، بجهود الجنود المصريين في الحرب في سيناء.

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وأعلن الأزهر، في بيان، أن العملية النوعية التي قامت بها القوات المسلحة، اليوم الجمعة، بشمال سيناء، تعكس "إصرار جيش مصر العظيم على العبور بشعبها إلى بر الأمان".

وجاء في البيان أن الأزهر الشريف "يدعو جموع الشعب المصري إلى استلهام روح الإصرار والعزيمة وحب الوطن من جند مصر، سائلا الله - تعالى- أن يمن على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والصحة والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء".

ناصر حاتم

المصدر: RT