شاهد.. حريق يلتهم المنازل بقرية تحت الحجر الصحي في مصر

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة المنوفية في الوجه البحري المصري، من السيطرة على حريق هائل نشب بقرية طه شبرا تقع تحت حجر صحي منذ الكشف عن مصابين بفيروس كورونا فيها.

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وتلقى مدير أمن المنوفية، اللواء محمد ناجي، إخطارا من مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق بقرية طه شبرا بمركز قويسنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، حسبما أفادت مصادر أمنية وحكومية متطابقة.

RT

RT

RT

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحريق أتى على 4 منازل بالقرية، دون وقوع إصابات بشرية، "وتمت السيطرة على النيران وتكليف الأدلة الجنائية بالمعاينة لمعرفة سبب الحريق".

وتقع قرية طه شبرا تحت الحجر الصحي عقب وفاة 3 من أهلها بفيروس كورونا وإصابة العشرات، حيث تم فرض عزل جزئي على منازل المصابين.

ناصر حاتم

المصدر: RT