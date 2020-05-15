مساعدات رمضانية من الشيشان الروسية إلى الشعب الفلسطيني

صرح عوض زعول، ممثل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لدى جمهورية الشيشان الروسية، عن وصول مساعدات للشعب الفلسطيني من مؤسسة الصندوق الإقليمي الخيري باسم بطل روسيا، أحمد قديروف.

وأشار زعول بأن جمهورية الشيشان أرسلت مساعدات للشعب الفلسطيني بمناسبة شهر رمضان الكريم، والتي تضمنت إفطارات رمضانية، وصلت إلى أكثر من 10 آلاف عائلة فلسطينية مستورة، في لفتة إنسانية في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب جائحة كورونا، والتي تضاف إلى المعاناة اليومية في وجود الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الممثل أن المساعدات تتكون من عدة أجزاء، حيث سيتم إرسالها على عدة دفع خلال أيام رمضان وبعد انتهاء الشهر.

وقد بدأ توزيع المساعدات بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني، ضمن برنامج "إفطار صائم"، الذي تنفذه لجنة المساعدات الرئاسية، لتصل هذه المساعدات لمستحقيها.

ومن جانبه، قال وزير الأوقاف الفلسطيني، محمود الهباش، إن الوزارة استلمت منحة مقدمة من الصندوق الإقليمي الخيري الشيشاني (الذي تترأسه أيماني قديروفا، والدة رئيس الجمهورية، رمضان قديروف)، وبتوجيهات من هذا الأخير، بالإضافة إلى جمعيات خيرية فلسطينية مشرفة، تم تجهيز الطرود الغذائية الرمضانية وتوزيعها على أكثر من 10 آلاف أسرة فلسطينية.

المصدر: RT