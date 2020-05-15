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اليمن.. 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تشمل 3 وفيات

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اليمن.. 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تشمل 3 وفيات
Reuters
اليمن.. 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تشمل 3 وفيات
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أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا في اليمن، يوم الجمعة، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تشمل 3 وفيات.

وقالت اللجنة إنها سجلت 13 إصابة في محافظة عدن، و8 في محافظة حضرموت بينها 3 وفيات.

وأضافت أنه وبهذا العدد الأخير يرتفع عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى 106 حالة، بينها 15 حالة وفاة.

المصدر: RT

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