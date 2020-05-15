اليمن.. 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تشمل 3 وفيات
Reuters
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أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا في اليمن، يوم الجمعة، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تشمل 3 وفيات.
وقالت اللجنة إنها سجلت 13 إصابة في محافظة عدن، و8 في محافظة حضرموت بينها 3 وفيات.
وأضافت أنه وبهذا العدد الأخير يرتفع عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى 106 حالة، بينها 15 حالة وفاة.
مستجدات الحالة الوبائية لفيروس #كورونا خلال الساعات الاخيرة:— اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) May 15, 2020
تسجيل (21) حالة إصابة جديدة مؤكدة بينها (3) وفيات كما يلي:
(13) محافظة عدن.
(8) محافظة حضرموت بينها (3) وفيات.
بهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية منذ العاشر من أبريل إلى (106) حالة، بينها (15) حالة وفاة.
المصدر: RT