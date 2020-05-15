اليمن.. 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تشمل 3 وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا في اليمن، يوم الجمعة، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تشمل 3 وفيات.

وقالت اللجنة إنها سجلت 13 إصابة في محافظة عدن، و8 في محافظة حضرموت بينها 3 وفيات.

وأضافت أنه وبهذا العدد الأخير يرتفع عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى 106 حالة، بينها 15 حالة وفاة.

مستجدات الحالة الوبائية لفيروس #كورونا خلال الساعات الاخيرة:

تسجيل (21) حالة إصابة جديدة مؤكدة بينها (3) وفيات كما يلي:

(13) محافظة عدن.

(8) محافظة حضرموت بينها (3) وفيات.

بهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية منذ العاشر من أبريل إلى (106) حالة، بينها (15) حالة وفاة. — اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) May 15, 2020

المصدر: RT