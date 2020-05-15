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حكومة الوفاق: سنستهدف أي هدف ثابت أو متحرك يشكل خطرا على الأراضي الليبية

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حكومة الوفاق: سنستهدف أي هدف ثابت أو متحرك يشكل خطرا على الأراضي الليبية
Reuters
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هدد المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، محمد قنونو، اليوم الجمعة، بقصف أي هدف يشكل خطرا على الأراضي الليبية.

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وأكد الناطق باسم قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، استهداف أي هدف يشكل خطرا، ثابتا كان أو متحركا وقصفه على امتداد الأراضي الليبية من دون استثناء، مشددا على أنه "ولا يوجد أي خط أحمر" بهذا الشأن.

وتابع قنونو، في بيان اليوم، أن "دولة ليبيا ستكون مقبرة لمن اختار أن يتمرد عليها ويهدد أمنها وسلامتها".

وكشف قنونو في منشور عبر صفحة "عملية بركان الغضب" عبر "فيسبوك" إن "سلاح الجو قوات حكومة الوفاق الليبية، استهدف حافلة عسكرية تحمل عدد من عناصر ميليشيات حفتر الإرهابية في الطريق بين تينيناي و بني وليد كانوا في طريقهم لدعم الميليشيات الإرهابية في عدوانها على طرابلس".

وشدد قنونو على أن "المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية للجيش الليبي يمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود"، وحذر "المدنيين من خطورة الاقتراب من المواقع التي يستهدفها سلاح الجو في مناطق العمليات".

المصدر: RT

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