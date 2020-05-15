 
مباشر

الإمارات تسجل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

الإمارات تسجل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
Reuters
الإمارات- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvtl

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 747 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة الإماراتية: "تم تسجيل 747 حالة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الكلي لهذه الحالات في الدولة إلى 21831 حالة، كما تم تسجيل وفاة شخصين جديدين من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 210​​​".

إقرأ المزيد
لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض ملموس في الإصابات الجديدة بكورونا في الإمارات
لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض ملموس في الإصابات الجديدة بكورونا في الإمارات

وأجرت الوزارة أكثر من 38 ألف فحصا جديدا، ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات للكشف عن المصابين بوباء كوفيد 19 والمخالطين لهم.

وسجلت الصحة الإماراتية 398 حالة شفاء، ليصبح العدد الكلي لهذه الحالات 7328.
وما زالت السعودية تحتل المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية بعدد حالات الإصابة بـ "كوفيد 19"، تليها قطر ثم الإمارات.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا