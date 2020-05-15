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صورة متداولة تفطر القلوب لمنكوبين في الذكرى 72

أخبار العالم العربي

صورة متداولة تفطر القلوب لمنكوبين في الذكرى 72
Reuters
اللاجئ الفلسطيني ماري مسعود 90 سنة تم تهجيره من منزله
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يصادف اليوم الذكرى 72 على "النكبة"، المصطلح الذي يطلق على مأساة تمثلت في تشريد جزء كبير من الشعب الفلسطيني واغتصاب دياره، التي لا تزال تسكن قلوب أهلها.

وتبقى الصور ترسم مأساة أصحاب الديار، الذين لا يزالون متمسكين ومحتفظين بمفاتيحها، محملين بالحنين الذي يدفعهم لزيارة فنائها والنظر إليها.

ووثقت إحدى الصور مصادفة زيارة إحدى العائلات الفلسطينية لفناء منزلها المغتصب، والذي يمكنهم من خلاله مشاهدة المنزل الذي هُجروا منه، مع وقوف من اغتصبه داخل سوره، ولا يمكن للصورة أن تنقل ما إذا كان كلام دار بين صاحب البيت ومغتصبه، لكنها وسعت قصة تعجز الكلمات عن وصفها ووثقت مشهدا يعكس عمق مأساة إنسانية، وكتبت حوارا بين صاحب حق ومغتصب.

المصدر: RT

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