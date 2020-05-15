الصحة العالمية ترفد كردستان العراق بأجهزة تشخيص كورونا

كشف مسؤول طوارئ مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق، وائل حتاحت، عن وصول شحنة معدات تشخيصية مقدمة من منظمة الصحة العالمية إلى إقليم كردستان العراق.

وقال حتاحت، إنه "خلال اليومين الماضيين كان هناك تزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق، وهذا يعود إلى عاملين، أولهما إيجابي وهو زيادة عمليات التشخيص، حيث وصلنا إلى 3 آلاف تشخيص يوميا، إلا أن هناك تساهلا في تطبيق التباعد الاجتماعي (وهذا العامل الثاني)"، مشيرا إلى أن "نسبة الوفيات انخفضت من 7 % إلى حدود 3.5 %".

وأضاف، أن "تطبيق التباعد الاجتماعي لا يعني انعزال السكان عن بعضهم، لكن ينبغي أن تكون هناك مسافة معينة تراعى في كل الأماكن".

ودعا حتاحت المواطنين إلى "تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي خلال أيام عيد الفطر، لأن أي خلل سينشر المرض بشكل جديد".

وأوضح، أن "معظم الدراسات تشير إلى إمكانية الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا بعد فصل الخريف المقبل، لذلك هناك احتمالية من عودة المرض خلال الخريف".

المصدر: "رووداو"