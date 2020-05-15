الدفاع التركية: الهدنة في إدلب السورية تطبق في الغالب رغم بعض الانتهاكات الفردية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه يتم احترام الهدنة في إدلب السورية رغم الانتهاكات الفردية، منوها بأنه يجري حل جميع القضايا بالتنسيق مع القوات الروسية والتركية.

وقال أكار على قناة "إن تي في" التلفزيونية: "حتى لو كانت هناك انتهاكات طفيفة، فإن وقف إطلاق النار في إدلب يحترم​​​. هناك مجموعات صغيرة تحاول خرقه، لكننا ننسق هذه القضايا مع الزملاء الروس".

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وأضاف بأن مراكز المراقبة التركية في إدلب موجودة في أماكنها القديمة و"تواصل خدمتها كالمعتاد".

وفي 5 مارس توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى حزمة قرارات لمنع التوتر في إدلب تشمل إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة وإنشاء "ممر آمن" في مساحات محددة على الطريق "M4" وإطلاق دوريات مشتركة.

المصدر: وكالات