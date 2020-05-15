لبنان.. 5 إصابات جديدة وإخلاء سبيل 90 موقوفا بسبب كورونا

سجل لبنان، اليوم الجمعة، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مقابل 8 إصابات أمس الخميس، في وقت أعلنت نقابة محامي طرابلس، شمال لبنان، الإفراج عن 90 موقوفا، خلال 8 أيام.

إقرأ المزيد

وقدم نقيب محامي الشمال محمد المراد، اقتراحا إلى الجهات القضائية المختصة، لتخلية سبيل سجناء موقوفين إحتياطيا لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، في إطار المرحلة "ب" من الخطة القضائية والقانونية بأبعادها الإنسانية والوطنية التي أعدتها نقابة محامي طرابلس في إطار المساهمة باحتواء الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 إصابات بكورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 891، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بمرض "كوفيد-19"، ليستقر عدد الوفيات عند 26.

المصدر: الوكالة الوطنية