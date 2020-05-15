إصابة لاجئين اثنين بفيروس كورونا في جزيرة يونانية

قالت وزارة الهجرة اليونانية اليوم الجمعة، إنه تم رصد إصابة اثنين من طالبي اللجوء وصلا مؤخرا إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر في الوزارة: "بتسجيل الحالتين الجديدتين يتضاعف عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في الجزيرة التي يقع فيها أكبر مخيم للاجئين في اليونان إلى أربع حالات. وجرى اكتشاف الحالتين بين 70 مهاجرا وصلوا إلى الجزيرة خلال مايو.

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ومنذ الأول من مارس، يخضع جميع المهاجرين الوافدين إلى ليسبوس لحجر صحي بعيدا عن مخيمات الجزيرة. ومن ضمن المخيمات مخيم موريا المكتظ الذي يستضيف أكثر من 17500 طالب لجوء بحسب آخر إحصاء رسمي في 13 مايو والذي طالته انتقادات متكررة من مجموعات الإغاثة بسبب ظروف المعيشة المتدنية.

المصدر: وكالات